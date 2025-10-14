Maria Gabriella Castiglione in concerto a Larino

LARINO. Maria Gabriella Castiglione in concerto: un viaggio tra i grandi del Novecento e i maestri immortali
Sabato 18 ottobre 2025, alle ore 19, la Sala Freda del Palazzo Ducale di Larino ospiterà il recital pianistico di Maria Gabriella Castiglione, un evento gratuito promosso da Acm con il patrocinio della Provincia di Campobasso.
La Castiglione, già protagonista di numerosi appuntamenti culturali in Molise e in tutta Italia, torna a esibirsi in una cornice storica che valorizza la sua sensibilità interpretativa e la sua ricerca espressiva.
Un’occasione imperdibile per gli amanti della musica e per tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza culturale autentica, nel cuore del patrimonio architettonico larinese