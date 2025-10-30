GUGLIONESI. Il suo volto sorridente rassicura, ti accompagna, dona pace, come in un abbraccio pieno di tenerezza e amore.

Sei anni fa, Michele Traglia rimase vittima di un incidente in campagna con il suo trattore. Da allora, il suo ricordo è rimasto vivo e mai spezzato, con la sua famiglia e con tutte le persone che lo hanno conosciuto e apprezzato per la sua bontà, grande umanità e gioia di stare insieme.

Oggi, 30 ottobre 2025, alle 9, nella chiesa madre di Santa Maria Maggiore a Guglionesi, è stata celebrata una santa messa in suffragio nel sesto anniversario dalla sua scomparsa.

La moglie Roberta e i figli Grazia e Costanzo ringraziano tutti coloro che hanno partecipato e continuano ad esprimere vicinanza, affetto e partecipazione lungo il cammino di una vita che continua con speranza e fiducia in Dio, sotto il suo sguardo pieno di amore e consolazione.

Grazie Michele, sei sempre qui con noi!

AZ