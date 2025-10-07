Montecilfone accoglie il Presidente della Repubblica albanese Bajram Begaj

MONTECILFONE. Il Presidente della Repubblica d’Albania, Bajram Begaj, sarà a Montecilfone, il prossimo 18 ottobe, per una visita ufficiale, con un programma ricco di incontri istituzionali e culturali.
Programma della giornata:
- Ore 11:30 – Arrivo in via Roma. Accoglienza da parte del sindaco Giorgio Manes, dell’Amministrazione Comunale, delle autorità e della cittadinanza presso la sede comunale.
- Ore 11:55 – Spostamento in piazza Skanderbeg, con visita alla statua e al busto di Giorgio Kastriota Skanderbeg, e successiva visita al Museo della Cavalleria.
- Ore 12:13 – Arrivo al Centro Studi Diversità Linguistica per l’inaugurazione dell’Esposizione bibliografica e documentaria “Kamastra dritarja arbëreshe nëmesit di buze e detit”.
- Ore 12:35 – Incontro al Centro della Comunità con autorità istituzionali, militari, religiose e la cittadinanza. Seguirà il convegno “Arbëresh e Shqip: una lingua, due varianti, un popolo”, con focus sulle iniziative per la promozione e tutela della lingua arbëreshe e sugli interscambi culturali tra Molise e Albania.
La visita rappresenta un momento importante per rafforzare i legami culturali e storici tra la comunità arbëreshe del Molise e l’Albania.