Montenero di Bisaccia saluta Lucio D’Ascenzo: il funerale oggi alle 17

MONTENERO DI BISACCIA. La comunità si raccoglie nel dolore per la scomparsa di Lucio D’Ascenzo, venuto a mancare all’età di 50 anni. Persona stimata e profondamente legata al territorio, Lucio lascia un vuoto che si fa sentire in tutta la cittadina.

A darne il triste annuncio sono la moglie Roberta, le figlie Greta e Gaia, la suocera Antonietta e i familiari tutti, che lo ricordano con affetto e gratitudine. Il messaggio scelto per accompagnare il saluto è di profonda spiritualità: «Io vi amerò dal cielo come vi ho amato sulla terra. Dal Padre come io sono con voi».

Il rito funebre si terrà oggi, mercoledì 15 ottobre, alle ore 17 presso la Chiesa di San Matteo Apostolo. La salma giungerà dalla Casa Funeraria Morrone, in via Padre Pio n°13, per l’ultimo saluto.

La famiglia ringrazia anticipatamente quanti parteciperanno al lutto, condividendo il dolore per la perdita di Lucio e offrendo conforto in questo momento difficile.