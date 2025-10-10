Pace e diritti umani: il focus di “Palestina Libera”

TERMOLI. Si terrà oggi, venerdì 10 ottobre alle ore 17, presso il Café de Paris, la conferenza stampa di Palestina Libera, dedicata agli ultimi aggiornamenti sulla situazione a Gaza e all’annuncio della prossima Manifestazione Regionale a sostegno della pace e dei diritti umani.

Durante l’incontro saranno forniti tutti i dettagli operativi e strategici della manifestazione: sarà svelato l’itinerario del corteo, che prenderà il via alle ore 18 alla fine del Corso Nazionale, e presentati gli ospiti di spicco, tra cui delegati palestinesi dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP). Sarà inoltre comunicato l’elenco completo di tutte le personalità e le realtà associative che hanno aderito all’iniziativa.

Verrà annunciato anche a quale progetto umanitario specifico sarà destinato il ricavato della cena di beneficenza prevista al termine della manifestazione, sempre presso il Café de Paris.

L’iniziativa si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla situazione a Gaza e di promuovere il sostegno ai diritti umani e alla pace internazionale.