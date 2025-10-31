Partono i lavori nell’ex betoniera di Termoli

TERMOLI. Una grossa autogru campeggiava questa mattina nella zona artigianale di via dei Roveri a Termoli, nei pressi dei capannoni di quella che un tempo veniva conosciuta come la Betoniera.
La presenza del mezzo è legata alla costruzione di una gru fissa, che servirà per il trasporto di materiale edile e non solo, all’interno dell’area dell’ex betoniera.
Si tratta di capannoni ormai in disuso da diversi anni, che – secondo quanto si apprende – dovrebbero essere demoliti per far spazio a nuove strutture. L’auspicio è che la riqualificazione della zona possa tradursi in nuove opportunità lavorative.
Intanto, come documentiamo, i lavori sono ufficialmente iniziati: un segnale positivo per l’intera area artigianale.
MT