“Presi per mano”: al via il nuovo anno di catechismo a Guglionesi

GUGLIONESI. La parrocchia Santa Maria Maggiore di Guglionesi apre le porte del nuovo anno catechistico con l’iniziativa “Presi per mano”.

La giornata prenderà il via domenica 12 ottobre, alle 9 a Castellara con una colazione condivisa, tra sorrisi e chiacchiere, seguita da musica, giochi e festa. Alle 11 la Santa Messa, un’occasione per celebrare la fede e vivere insieme momenti di gioia e partecipazione.

“Presi per mano” richiama accoglienza, vicinanza e sostegno, valori fondamentali per accompagnare i più piccoli nel loro percorso di catechismo in un clima di gioia e condivisione.