“Presi per mano”: un nuovo cammino insieme per i bambini del catechismo

GUGLIONESI. “Presi per mano”. Una frase semplice capace di racchiudere un mondo. È con questo messaggio che i bambini di Guglionesi hanno iniziato oggi, domenica 12 ottobre, il nuovo anno di catechismo, accompagnati da don Stefano Chimisso e dalle catechiste della parrocchia Santa Maria Maggiore.

La giornata si è aperta a Castellara, dove famiglie e bambini si sono ritrovati per una colazione condivisa, un piccolo gesto di comunità, di quelli che scaldano il cuore e fanno riscoprire la bellezza delle cose semplici.

Alle 11, tutti in chiesa dove don Stefano ha celebrato la Santa Messa. Il catechismo dei bambini è iniziato. Un cammino condiviso, fatto di fiducia, di quell’intreccio di mani e cuori che è la base di ogni percorso di fede. Perché camminare insieme significa sapersi prendere per mano ogni giorno, anche quando la strada si fa difficile.

La mattinata si è chiusa in un clima di gioia, gratitudine e speranza e con un invito alla vicinanza, all’ascolto e alla condivisione, pilastri del percorso catechistico che sta per cominciare.