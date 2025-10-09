LARINO. L’iniziativa “Prevenzione in Fiera” offre tre giorni di screening specialistici gratuiti, dalla diabetologia alla ginecologia, unendo la lotta contro i tumori alla sensibilizzazione sulla donazione di organi.

La salute al centro della comunità. Grazie alla forte sinergia tra AIDO Gruppo comunale Larino, LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori provinciale Campobasso e il Comune di Larino, l’impegno per il benessere civico si concretizza nell’iniziativa “Prevenzione in Fiera: la prevenzione a servizio della comunità”.

L’appuntamento è in programma durante la 282ª edizione della Fiera d’Ottobre, che si terrà dal 10 al 12 ottobre 2025 presso il polo fieristico di contrada Monte Arcano. Per tre giorni, i visitatori della fiera avranno l’opportunità unica di accedere a screening specialistici gratuiti e a informazioni vitali.

Il Programma Completo degli Screening Gratuiti

L’offerta sanitaria si concentra nel Camper per la Prevenzione della LILT, affiancato dallo stand congiunto AIDO e LILT, e vede l’intervento di specialisti dell’ASReM:

Venerdì 10 ottobre (dalle 18:00 alle 20:00): Visite Oculistiche a cura della Dott.ssa Giovanna Laudato – Oculista ASReM.

Sabato 11 ottobre (dalle 10:00 alle 13:00): PAP test per donne di età 25–29 anni HPV test per donne di età 30–64 anni a cura del personale ASREM e degli screening oncologici regionali

Screening Diabetico e consulenza a cura del Dott. Alfredo Puntillo, Diabetologo – Alta Specializzazione in Diabetologia.

Screening Cognitivo per la terza età, a cura della Dott.ssa Mariapia Smargiassi, Geriatra

Domenica 12 ottobre (dalle 16:00 alle 18:00): Ripresa delle Visite Oculistiche con la Dott.ssa Giovanna Laudato.

Presso lo Stand AIDO e LILT, infopoint per gli screening, saranno sempre disponibili volontari per sia per gli accessi agli screening che per la distribuzione di materiale informativo sulla prevenzione oncologica, e non solo, e per chiarire tutti gli aspetti relativi alla donazione post-mortem di organi e tessuti, un gesto di altissima solidarietà civica.

“La nostra motivazione è duplice e affonda le radici in due pilastri fondamentali per la salute della nostra comunità: la prevenzione oncologica e la cultura del dono-fanno sapere le due Presidenti: Carmela Franchella per la Lilt provinciale Campobasso e Graziella Vizzarri per Aido gruppo comunale Larino e AIDO regionale Molise-sensibilizzare sull’importanza della prevenzione per “Conoscere è Vivere Meglio”.