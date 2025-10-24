“Purpura versus”: dalla parte della bellezza delle donne

ROTELLO. L’Inedito Letterario, con il patrocinio del Comune di Rotello, domani, sabato 25 ottobre, ore 19.30, presenta “Purpura versus” nel cuore dell’abitato di Rotello presso il Teatro San Rocco. “La forza e la bellezza della donna” è il titolo del reading poetico sensibilizzante, con momenti di storia, musica, danza e tanta poesia. “Non il fenomeno ma la radice della violenza” che abbrutisce la nostra società e crea non poche preoccupazioni nel rapporto relazionale tra donna e uomo. Un evento dunque per riflettere.

Un appuntamento anche per rilanciare il tema della bellezza mediante la creatività artistica che indubbiamente disegna un cammino sereno a vantaggio della società umana. La poesia e l’arte sono le forme più adatte per tracciare questo cammino del cuore. Senz’altro utile per allontanare qualsiasi tentativo di violenza. La poesia è il canto di quella bellezza che progressivamente viene meno nella storia dell’uomo. Tante idee, dunque, da sottoporre nel dialogo con i presenti. Tante riflessioni per non smarrire i valori che servono.

L’Inedito Letterario non è nuovo a questo tipo di appuntamenti culturali. Tutti tesi a far crescere l’armonia tra le persone. Dopo i saluti del sindaco Massimo Marmorini seguiranno gli interventi delle promotrici Natalina Di Legge, responsabile dell’Inedito Letterario per il Molise, Alessandra Mascia, rappresentante per conto dell’associazione. Partecipano le attrici Franca Sciarretta e Annamaria Graziani de L’Altro Teatro di Ugo Ciarfeo. La schiera dei poeti molisani e campani è la seguente: Donato Di Lisio, Pina Iannacci, Giovanna Santangelo, Domenico Truocchio, Alessandra Mascia, Natalina Di Legge e Luigi Pizzuto.

Luigi Pizzuto