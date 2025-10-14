Riduzione del flusso idrico in due comuni

BASSO MOLISE. Riduzione del flusso idrico nei Comuni di Santa Croce di Magliano e Casacalenda: avviso agli utenti.
GRIM Scarl, Gestione Risorse Idriche Molisane, informa la cittadinanza dei Comuni di Santa Croce di Magliano e Casacalenda che, a seguito di comunicazione da parte dell’ASR Molise Acque in data odierna, è stata disposta una riduzione del flusso idrico in ingresso ai rispettivi serbatoi comunali a partire dal 15 ottobre 2025.
Nel dettaglio:
- Santa Croce di Magliano: riduzione di 3 litri al secondo sul serbatoio Colle Tre Quarti
- Casacalenda: riduzione di 2 litri al secondo sul serbatoio San Rocco
Grim Scarl, in qualità di gestore del servizio idrico-fognante, si riserva la facoltà di attuare eventuali chiusure temporanee qualora si rendessero necessarie per garantire una distribuzione razionale e funzionale dell’acqua potabile. Tali operazioni saranno comunicate tempestivamente all’utenza.
Si invita pertanto la popolazione dei due comuni interessati ad adottare le misure necessarie per fronteggiare possibili disagi dovuti alla sospensione del servizio, soprattutto nelle fasce orarie più critiche.
Per ogni esigenza o chiarimento, è attivo il numero di assistenza 0874 1919702, operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale: www.grimolise.it
GRIM Scarl conferma il costante monitoraggio della situazione e rinnova il proprio impegno per assicurare la continuità e l’efficienza del servizio idrico nei territori coinvolti.