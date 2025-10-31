Rifiuti a Termoli: servizio regolare anche a Ognissanti

TERMOLI. La gestione dei rifiuti non si ferma con la festività di Ognissanti.
Nella giornata di domani, sabato 1° novembre, tutti i servizi di raccolta porta a porta nel territorio comunale di Termoli saranno svolti regolarmente, senza alcuna variazione rispetto al calendario in vigore.
Le utenze domestiche e non domestiche potranno quindi esporre i propri contenitori secondo i consueti orari e modalità, garantendo così la continuità del servizio anche durante la festività.
Resteranno invece chiusi l’Ecocentro, il Centro del Riuso e l’Ecosportello.
Si ricorda l’importanza di mantenere comportamenti corretti nella separazione dei rifiuti e di rispettare gli orari di conferimento, contribuendo così al buon funzionamento del servizio e alla tutela dell’ambiente.