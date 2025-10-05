TERMOLI. Rinviata la Giornata del tesseramento di Forza Italia a Termoli per maltempo. A causa delle avverse condizioni meteorologiche, la Giornata del tesseramento di Forza Italia, in programma a Termoli nel pomeriggio di oggi, domenica 5 ottobre 2025, è stata rinviata. La decisione è stata assunta per favorire la massima partecipazione di tutti i simpatizzanti del partito azzurro. La nuova data dell’evento sarà comunicata nei prossimi giorni. Forza Italia rinnova il proprio invito a tutti coloro che desiderano aderire o rinnovare la propria iscrizione a seguire gli aggiornamenti e a partecipare numerosi alla prossima occasione.