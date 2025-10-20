Roberto Scarnecchia ospite del Roma Club Larino “Claudio Ranieri”

LARINO. Si terrà a Larino, venerdì 24 ottobre, alle ore 18, presso la Sala Freda di Palazzo Ducale, l’evento “La salute in Gioco”, che vedrà protagonista l’ex calciatore della Roma Roberto Scarnecchia, ricordato per le sue evoluzioni in campo, fatte di velocità, tattica e intelligenza come ala destra nella squadra capitolina di Falcão e nel Milan di Baresi.

Ripercorrendone la carriera sportiva, si conosceranno i mille volti di un uomo che, dopo la parentesi calcistica, tra studio, scrittura, insegnamento, ha abbracciato l’altra grande passione, la cucina, che lo ha portato a diventare imprenditore nel ramo della ristorazione, conquistando la stella Michelin.

Attraverso il dialogo con la giornalista, e socia del club, Anna Maria Di Pietro, e l’intervento del cardiologo Pietro Pescetelli, che si concentrerà sul legame tra sport, alimentazione e salute, l’incontro, giocato tra calcio e cucina, sarà anche occasione di dibattito e interazione con il grande campione.