Sabato mattina il secondo incontro del Corso di formazione politica

TERMOLI. Domani, sabato 25 ottobre alle ore 9.30, presso la sala “Ecclesia Mater” della Curia della Diocesi di Termoli-Larino in Piazza Sant’Antonio, si terrà il secondo appuntamento del Corso di Formazione Politica, promosso nell’ambito del percorso di approfondimento culturale e civico avviato nelle scorse settimane.

Dopo il positivo riscontro del primo incontro, il ciclo prosegue con due nuove relazioni di alto profilo, volte a stimolare una riflessione critica sul ruolo della politica nella società contemporanea e sulle radici storiche dell’identità nazionale.

Ad aprire i lavori sarà don Marcello Paradiso, teologo e docente di teologia e filosofia, autore di numerosi saggi in ambito filosofico-teologico e sulla Dottrina Sociale della Chiesa. Il suo intervento, dal titolo “Politica, ragione, potere”, offrirà una lettura approfondita delle dinamiche tra etica, pensiero razionale e responsabilità politica.

Seguirà la relazione di Antonio D’Ambrosio, pubblicista, ricercatore e studioso del movimento operaio e dei partiti politici, già consigliere e presidente del Consiglio Regionale del Molise. Il suo contributo, intitolato “Dall’Illuminismo all’Unità d’Italia. Il contributo dei molisani alla costruzione dell’Italia”, ripercorrerà le tappe fondamentali del processo unitario, con particolare attenzione al ruolo svolto dalle personalità molisane nel delineare il profilo politico e culturale del Paese.

L’incontro si inserisce in un percorso formativo che intende offrire strumenti di lettura critica della realtà politica, valorizzando il dialogo tra storia, pensiero e impegno civile. La cittadinanza è invitata a partecipare.