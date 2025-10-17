Screening della cervice uterina a Santa Croce

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Screening alla cervice uterina: nuove aperture ed incremento dei giorni di esecuzione dei prelievi in Molise.
NUOVE APERTURE:
Poliambulatorio di S.Elia tutti i lunedì del mese a partire dal 20 Ottobre (con già 31 prenotate), dalle ore 9,45 alle ore 16,30;
Casa della Salute di Frosolone tutti i martedì del mese a partire dal 21 Ottobre (con già 15 prenotate), dalle ore 9,45 alle ore 16,30;
Poliambulatorio di S. Croce di Magliano tutti i mercoledì del mese dal 08 Ottobre.
INCREMENTO DELLE GIORNATE DI PRESENZA:
Consultorio di Agnone tutti i giovedì del mese a partire dal 23 Ottobre dalle ore 9,45 alle ore 16,30.