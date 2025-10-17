X
venerdì 17 Ottobre 2025
Cerca

Screening della cervice uterina a Santa Croce

  • Redazione
  • Comunità, Foto

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Screening alla cervice uterina: nuove aperture ed incremento dei giorni di esecuzione dei prelievi in Molise.

NUOVE APERTURE:

Poliambulatorio di S.Elia tutti i lunedì del mese a partire dal 20 Ottobre (con già 31 prenotate), dalle ore 9,45 alle ore 16,30;

Casa della Salute di Frosolone tutti i martedì del mese a partire dal 21 Ottobre (con già 15 prenotate), dalle ore 9,45 alle ore 16,30;

Poliambulatorio di S. Croce di Magliano tutti i mercoledì del mese dal 08 Ottobre.

INCREMENTO DELLE GIORNATE DI PRESENZA:

Consultorio di Agnone tutti i giovedì del mese a partire dal 23 Ottobre dalle ore 9,45 alle ore 16,30.