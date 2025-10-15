Si è spenta Anna Colonna: un faro di bontà e amore

TERMOLI. La notizia è giunta come un fulmine a ciel sereno, lasciando dietro di sé un silenzio carico di incredulità e dolore.

A soli 71 anni ci ha lasciati Anna Colonna, vedova Di Brino, una donna che ha saputo rendere straordinaria la semplicità, trasformando ogni gesto in un atto d’amore.

La sua scomparsa ha scosso nel profondo quanti hanno avuto il privilegio di conoscerla e di incrociare la sua infinita gentilezza.

Anna era, per natura, un’anima luminosa, la personificazione della bontà disinteressata, sempre pronta a donare, ad ascoltare, a esserci — senza mai chiedere nulla in cambio.

Con un sorriso autentico e una parola affettuosa, riusciva a rendere più lieve anche il peso dei giorni difficili. La sua ironia delicata e la battuta pronta erano il segreto con cui sapeva trasformare la quotidianità in un luogo di serenità e calore umano.

Il suo amore per la vita si manifestava nella dedizione totale alla famiglia e nella sua grande passione per la cucina, che per lei non era solo un’arte, ma una forma di linguaggio del cuore.

Ogni piatto che preparava era un dono: un abbraccio caldo e sincero, un modo per prendersi cura degli altri, per nutrire non solo il corpo ma anche l’anima.

I suoi dolci, in particolare, raccontavano di lei — della sua dolcezza autentica, della gioia che trovava nel condividere e nel vedere un sorriso accendersi sul volto altrui.

La sua perdita lascia un vuoto profondo, ma anche un’eredità preziosa: un patrimonio di amore, umanità e luce che continuerà a vivere nel cuore di chi l’ha amata.

Anna resterà per sempre un faro di bontà, un punto di riferimento per i suoi figli Maria Concetta e Nicola, per la nuora Sonia, per i suoi adorati nipoti Aurora, Lorenzo, Michele e Ilenia, e per tutti coloro che, a Termoli e oltre, hanno avuto la fortuna di incrociare il suo cammino.

E mentre la vita riprende il suo corso, il suo ricordo continuerà a sussurrare dolcemente nei cuori di chi l’ha amata.

Perché le anime come la sua non se ne vanno davvero: restano nell’aria, nel profumo di un dolce appena sfornato, in un sorriso improvviso, nella luce quieta di un giorno qualunque.

Ciao Anna, la tua bontà continuerà a vivere, discreta e infinita, come una carezza che non smette mai di arrivare.

Eliana Ronzullo