Si è spenta in Belgio la maestra Carolina Travaglini

TERMOLI. Addio alla maestra Carolina Travaglini, originaria di Termoli e residente in Belgio, è deceduta lo scorso 25 ottobre: l’ultimo saluto a Maasmechelen

Si è spenta serenamente nella sua casa di Maasmechelen, in Belgio, Carolina Travaglini, vedova di Sebastiano Cocco. Nata a Termoli il 1° aprile 1941, Carolina ha mantenuto vivo il legame con le sue radici molisane anche dopo il trasferimento all’estero. A piangerla è il figlio Ugo Cocco, insieme alle famiglie Travaglini e Cocco.

L’ultimo saluto si potrà dare giovedì 30 ottobre dalle 19.00 alle 20.00 presso Uitvaartzorg Barthels, in J. Smeetslaan 74, Maasmechelen. La cerimonia funebre si svolgerà nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe a Mechelen-aan-de-Maas, con successiva tumulazione nel colombario.

Alla famiglia, giungano le più sentite condoglianze da parte della comunità termolese.