«Siamo dalla parte dei palestinesi, dalla parte della vita»

TERMOLI. Come rivista La Fonte, da sempre impegnata accanto agli ultimi della storia, e dunque anche e soprattutto, in questo momento storico, alle lotte per la liberazione della Palestina, aderiamo totalmente all’iniziativa del gruppo Palestina Libera e sabato 11 ottobre saremo a Termoli al corteo che prenderà vita alle ore 18 alla fine del Corso Nazionale e parteciperemo alla cena solidale, al Cafè de Paris, per la raccolta fondi per Gaza.

Di fronte all’inerzia del nostro governo, che criminalizza i componenti della Flotilla, anziché il governo di Israele, che sta consapevolmente portando avanti i massacri, la distruzione programmata, insomma, il genocidio del popolo palestinese, noi non vogliamo essere corresponsabili e complici.

Siamo dall’altra parte, dalla parte dei palestinesi, dalla parte della vita.