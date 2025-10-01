Smarriti due gatti a Termoli

TERMOLI. Sono scomparsi due gatti maschi adulti di proprietà che fino a poco tempo fa stazionavano nei pressi del campo da basket di via Pianosa, a Termoli. I due felini sono molto riconoscibili: il gatto nero ha una piccola macchia bianca a forma di cuore sul petto ed è zoppo alla zampa sinistra, mentre l’altro è un gatto dal manto tigrato chiaro.

I proprietari lanciano un appello a chiunque li abbia presi per errore, credendoli randagi, o abbia notizie del loro possibile avvistamento. Chi dovesse avere informazioni è pregato di contattare immediatamente Tony al numero 327/7007810.