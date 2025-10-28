Sopralluogo per disservizi sulla linea elettrica a Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. «In seguito alle numerose segnalazioni dei residenti riguardo a interruzioni di corrente in via Argentieri, giovedì scorso è stato effettuato un sopralluogo con l’ingegner Cosmai, Responsabile della Regione Molise per conto di e-distribuzione, e il funzionario G. Lalli.

L’area interessata, evidenziata in rosso nella foto, presenta problemi sulla linea elettrica che la società sta già cercando di risolvere. Sono stati installati sensori di rilevazione per individuare con precisione il punto del guasto.

I residenti sono invitati a un po’ di pazienza: sarà necessario attendere i tempi tecnici per localizzare il tratto danneggiato. La situazione è costantemente monitorata, e e-distribuzione ha assicurato il massimo impegno per risolvere il problema al più presto, consapevole dei disagi arrecati alla cittadinanza». Così la sindaca di Montenero di Bisaccia, Simona Contucci.