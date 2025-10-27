Sospensioni di flusso idrico nei comuni del basso Molise

BASSO MOLISE. Sospensione del flusso idrico il 29 ottobre: interventi su condotte adduttrici nei Comuni di Casacalenda, Santa Croce di Magliano, Campomarino e Portocannone.
Grim Scarl – Gestione Risorse Idriche Molisane – comunica che, a seguito di interventi programmati da Molise Acque, è prevista la sospensione del flusso idrico in quattro Comuni molisani nella giornata di mercoledì 29 ottobre 2025. I lavori riguardano tratti distinti della rete adduttrice e comporteranno l’interruzione dell’erogazione dalle ore 08:00 fino a tarda sera.
Casacalenda e Santa Croce di Magliano
La sospensione è dovuta a lavori di riparazione sulla condotta adduttrice nel tratto “partitore Colle Impiso – partitore Campolieto”, che alimenta i Comuni di Casacalenda e Santa Croce di Magliano. Grim invita gli utenti a predisporre le necessarie riserve idriche per far fronte alla mancanza d’acqua durante l’intera giornata.
Campomarino e Portocannone
Contestualmente, anche i Comuni di Campomarino e Portocannone saranno interessati da un’interruzione del servizio idrico, causata da interventi sul tratto “serbatoio Monte Arcano – partitore Statale 87”. Anche in questo caso, Grim raccomanda agli utenti di adottare misure preventive per gestire l’assenza di flusso idrico.
Per ogni necessità o chiarimento, Grim Scarl resta a disposizione dell’utenza tramite il numero dedicato 0874.1919702, attivo h24, sette giorni su sette. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili sul sito ufficiale www.grimolise.it e tramite Pec all’indirizzo grimolise@pec.it.
