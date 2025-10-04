Termoli celebra San Francesco d’Assisi

TERMOLI. Oggi, 4 ottobre, la comunità dei Frati Minori Cappuccini di Termoli festeggia il Santo Patrono d’Italia con una giornata di preghiera e fraternità.

Alle 8:30 si è tenuta la Celebrazione Eucaristica, mentre alle 18 si terrà la Messa solenne presieduta dal vescovo Claudio Palumbo, vescovo di Termoli-Larino.

Al termine della celebrazione, ci sarà la processione per le vie del quartiere con la partecipazione dei fedeli e delle associazioni locali. La festa si concluderà con uno spettacolo di fuochi pirotecnici, segno di gioia e devozione verso il Santo di Assisi, esempio universale di pace e fraternità.

Un appuntamento molto sentito dalla comunità termolese, che rinnova ogni anno la propria fede e il messaggio di San Francesco: “Il Signore vi dia pace”.