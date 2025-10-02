Termoli scende in piazza per Gaza

TERMOLI. “L’11 ottobre non sarà una data qualsiasi. Sarà il giorno in cui anche il Molise farà sentire la propria voce accanto al popolo palestinese e contro un sistema che sceglie le armi invece delle persone.

Per questo chiamiamo alla mobilitazione tutte e tutti: le realtà sociali che ogni giorno difendono i diritti, la comunità cattolica che testimonia la giustizia con l’impegno, la comunità araba che porta memoria e legami profondi con questa causa, le associazioni culturali che custodiscono la libertà di pensiero, i sindacati che lottano per la dignità del lavoro, le studentesse e gli studenti che rappresentano il futuro, le lavoratrici e i lavoratori che sostengono la nostra società.

La causa palestinese non è lontana da noi. Il genocidio in corso a Gaza e l’oppressione esercitata dallo Stato di Israele trovano un inquietante riflesso nelle politiche dell’Unione Europea, che continua a destinare miliardi alle spese militari mentre lascia indietro salari, diritti e servizi sociali. È lo stesso meccanismo che impoverisce le persone per arricchire pochi potenti.

Scendere in piazza l’11 ottobre significa scegliere da che parte stare: dalla parte della libertà e della giustizia sociale, dalla parte dei popoli oppressi, dalla parte di chi dice basta al genocidio a Gaza e vuole un presente migliore e un futuro possibile.

Vi aspettiamo a Termoli, l’11 ottobre, per la manifestazione regionale. Non come spettatori, ma come protagonisti di un movimento collettivo che unisce comunità, culture e generazioni”.

Manifestazione regionale promossa dal gruppo Palestina Libera.