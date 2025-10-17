“Tra parole e immagini”: la presentazione a San Giacomo

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Venerdì 24 ottobre 2025, alle ore 18, presso la sala consiliare di San Giacomo degli Schiavoni, si terrà la presentazione del libro “Tra parole e immagini – Un viaggio della creazione artistica e letteraria”, realizzato dalla pittrice e scrittrice Ylenia Paladino, con la collaborazione della scrittrice Stefania Romito.

L’incontro offrirà al pubblico l’opportunità di scoprire il percorso creativo dell’autrice, che unisce arte visiva e scrittura in un dialogo continuo tra immagini e parole. Durante la presentazione saranno illustrati i contenuti del libro, con approfondimenti sul processo creativo, sulle ispirazioni e sulla sinergia tra le due discipline.

L’evento si propone di valorizzare il patrimonio culturale del territorio, favorendo l’incontro tra artisti, lettori e appassionati d’arte e letteratura. L’ingresso è libero e aperto a tutti gli interessati.