“Tregua infranta a Gaza”: nuove iniziative di solidarietà a Termoli

TERMOLI. «Come era prevedibile, la “pace” a Gaza si è dimostrata un inganno, uno stratagemma di Trump e di Israele per sviare l’attenzione dalla Palestina e mettere a tacere le proteste. Dall’inizio della tregua, l’esercito israeliano ha violato il cessate il fuoco decine di volte, uccidendo oltre 100 civili palestinesi.

Intanto Israele ha restituito i corpi di 135 prigionieri palestinesi morti mentre erano in detenzione. Tutti mostrano evidenti segni di brutali torture: mani e piedi legati, corde al collo, arti amputati, organi mancanti. Nel frattempo, in Cisgiordania, i coloni con la complicità dell’esercito stanno scatenando tutta la loro violenza contro i villaggi palestinesi.

Leonardo Spa continua a vendere componenti di armamento usati per compiere il genocidio. Ieri, lunedì 20 ottobre, dall’Italia sono partiti altri componenti dei caccia F-35 diretti negli Stati Uniti per essere poi montati sugli aerei destinati a Israele.

La sofferenza del popolo palestinese non è finita. Come non è finita la sua lotta.

Non può esserci pace finché non ci sarà giustizia, finché i responsabili del genocidio e i loro complici saranno ancora a piede libero, finché rimarrà in piedi l’occupazione e il sistema di apartheid in Palestina e Israele.

A un mese dalla grande giornata di sciopero generale e mobilitazione che ha bloccato l’Italia per fermare la macchina dello sterminio, torniamo a incontrarci per organizzare anche sul nostro territorio iniziative di sensibilizzazione e azioni di boicottaggio, contro la pulizia etnica della Palestina, contro le complicità del nostro governo e contro le politiche di riarmo e austerità.

Ci vediamo mercoledì 22 ottobre alle 19 nella sala della parrocchia del Sacro Cuore a Termoli.». Così il gruppo Again for Palestine.