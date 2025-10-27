“True Origins”: conferenza con Philip Bell a Termoli su scienza e Bibbia

TERMOLI. “True Origins”: conferenza a Termoli su scienza e Bibbia, organizzata da Creation Ministries International.

Mercoledì 29 ottobre 2025, Termoli ospiterà una conferenza pubblica dal titolo “True Origins: Science & the Bible”, promossa da Creation Ministries International con la collaborazione della Chiesa Evangelica “Galed” di Vasto. L’evento, a ingresso libero, si terrà presso la Chiesa Evangelica di Termoli in Via delle Orchidee snc, con inizio alle ore 18.

Relatore della serata sarà Philip Bell, scienziato, autore e Ceo della sezione UK/Europe di Creation Ministries International, che presenterà un intervento dal titolo: “Evoluzione Teistica? La Bibbia e la Scienza dicono NO!”. La conferenza intende mettere in discussione la compatibilità tra la narrazione biblica della creazione e le teorie evolutive che cercano di conciliare fede e scienza.

L’incontro si inserisce nel tour europeo “True Origins”, che tocca diverse città con l’obiettivo di promuovere il creazionismo scientifico e stimolare il dibattito su temi di confine tra teologia e ricerca scientifica. La tappa di Termoli rappresenta un’occasione unica per il pubblico locale di confrontarsi con una prospettiva alternativa sull’origine della vita e dell’universo.



Per approfondimenti e materiali informativi, è possibile consultare il sito Creazionismo e Scienza, indicato nel materiale promozionale.

EB