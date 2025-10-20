“Un albero per la salute” all’ospedale San Timoteo

TERMOLI. Domani, martedì 21 ottobre, all’ospedale San Timoteo di Termoli spazio ad “Un Albero per la Salute”, iniziativa promossa in collaborazione con Fadoi e il Raggruppamento Biodiversità dell’Arma dei Carabinieri.

L’evento avrà inizio alle ore 9:30 con una presentazione presso l’aula Magna ‘Morgante’, al secondo piano del nosocomio. Interverranno vertici dell’Asrem, autorità civili e religiose locali prima della piantumazione di un leccio (simbolo di longevità e salute, che collega il benessere umano, animale e ambientale) all’ingresso principale visitatori (viale direzione Centro Trasfusionale).

Durante l’evento verrà consegnato anche l’albero di Falcone, un Ficus macrophillacolumnarismagnoleides che cresce presso l’abitazione del Magistrato, che sarà posizionato nell’atrio dell’ospedale lato Cup.