“Un mare che unisce”, il premio Adriatico alla memoria del sindaco Calabrese

ISOLE TREMITI. Giuseppe Calabrese, già sindaco delle Isole Tremiti, è stato ricordato con grande commozione in occasione del Premio “Adriatico – Un Mare che Unisce”, svoltosi al Teatro Comunale di Fossacesia. Il riconoscimento gli è stato conferito alla memoria per la sua instancabile dedizione alla comunità, per la capacità di trasformare le idee in progetti concreti e per aver saputo diffondere l’amore per la propria terra, promuovendo le Isole Tremiti come simbolo di libertà, cultura e bellezza.

Calabrese è stato una figura di riferimento dell’amministrazione locale, guidando le Isole Tremiti per due mandati consecutivi, dal 2003 al 2011, e tornando alla guida del Comune dopo la rielezione nel 2022. La sua scomparsa, avvenuta a Roma il 12 maggio 2023, lo colse mentre si preparava a partecipare alla cerimonia di assegnazione della Bandiera Blu, un riconoscimento che considerava di grande valore per la promozione del territorio e la tutela dell’ambiente.

Proprio nel giorno della sua morte, il Comune di Fossacesia decise di dedicargli la 23ª Bandiera Blu ricevuta nel 2023, come segno di stima e di affetto, un gesto che ha idealmente unito le due sponde dell’Adriatico nel nome della passione per il mare e della cura per il territorio.

Tra le iniziative più significative del suo percorso amministrativo resta la nomina di Lucio Dalla ad “Ambasciatore delle Isole Tremiti nel mondo”, un atto che ben rappresenta la sua visione di un’amministrazione attenta alla cultura, alla valorizzazione dell’identità locale e all’apertura internazionale delle isole.