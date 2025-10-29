Unione dei Comuni: raccolta rifiuti regolare il 1° novembre

GUGLIONESI. Nei paesi dell’Unione dei Comuni, Guglionesi, Larino, Montecilfone, Montenero di Bisaccia, Petacciato, Portocannone, San Giacomo degli Schiavoni, San Martino in Pensilis, Ururi e Campomarino, la gestione dei rifiuti non si ferma con la festività di Ognissanti. Il servizio di raccolta sarà regolare per tutte le utenze, domestiche e non domestiche, mentre i Centri di raccolta resteranno chiusi per il 1° novembre.

Dal 2 novembre 2025 al 31 maggio 2026, inoltre, entrerà in vigore l’orario invernale dei centri, secondo il calendario comunale.