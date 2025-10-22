Uso responsabile delle risorse idriche: i suggerimenti

CAMPOBASSO. In seguito alla riduzione idrica attuata in questi giorni da Molise Acque, la Grim Scarl – Gestione Risorse Idriche Molisane – ha diramato una nota ufficiale rivolta agli utenti dei Comuni serviti dall’Acquedotto Molisano Destro. L’azienda, costretta a intervenire con chiusure sui serbatoi, invita la cittadinanza a mettere in atto comportamenti virtuosi per limitare i disagi derivanti dall’interruzione del flusso idrico.
Tra le buone pratiche raccomandate:
- effettuare una minima scorta d’acqua nelle ore precedenti la sospensione;
- evitare utilizzi impropri della risorsa;
- verificare l’efficienza di autoclavi e serbatoi domestici per garantire la pressione minima necessaria;
- limitare l’uso di elettrodomestici che richiedono acqua, come lavatrici e lavastoviglie;
- dopo la riattivazione del flusso, far scorrere l’acqua per qualche minuto prima dell’utilizzo.
Per ogni necessità o chiarimento, GRIM Scarl mette a disposizione il numero 0874 1919702, attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette. Inoltre, è possibile consultare l’informativa “Vadevecum utilizzo risorse idriche” direttamente sulla home page del sito istituzionale www.grimolise.it.
L’azienda ribadisce la propria disponibilità verso l’utenza e rinnova l’appello alla collaborazione responsabile, affinché la gestione dell’emergenza possa avvenire nel rispetto delle esigenze di tutti.