“Valorizza il tuo cuore”: l’incontro a Termoli

TERMOLI. Martedì 21 ottobre, dalle 15:30 alle 18:30, si terrà nella Sala Riunioni della Curia Vescovile di Piazza Sant’Antonio l’evento “Valorizza il tuo cuore”, dedicato all’informazione e alla sensibilizzazione sulle malattie valvolari cardiache.

L’iniziativa prevede l’apertura dei lavori da parte della dottoressa Bice Monaco dell’AVO – Associazione Volontari Ospedalieri e del dottor Giovanni Fabrizio, presidente della Pastorale della Salute Diocesana.

Seguirà l’intervento della dottoressa Paola Nardelli, che parlerà di conoscenza delle patologie valvolari cardiache. Durante l’evento saranno effettuate visite con auscultazione cardiaca ed ECG per i partecipanti interessati.

L’incontro è promosso da Cuore Nostro e dalla Fondazione Longevitas, in collaborazione con l’AVO – Associazione Volontari Ospedalieri e l’Area Umana Integrale Pastorale della Salute Diocesana.

Un momento importante per la comunità, finalizzato a diffondere informazioni utili per la prevenzione e la cura della salute cardiaca.