Veglia missionaria a Santa Croce: semi di speranza tra le genti

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Giovedì 23 ottobre alle ore 21, nella cappella delle suore a Santa Croce di Magliano, si terrà la Veglia missionaria sul tema “Missionari di Speranza tra le genti”. La veglia di preghiera è aperta a tutti.
Il tema, scelto nell’Anno del Giubileo della Speranza, invita a riflettere sulle parole di Papa Francesco nella Bolla d’indizione “Spes non confundit”:
«Possa la luce della speranza cristiana raggiungere ogni persona, come messaggio dell’amore di Dio rivolto a tutti! E possa la Chiesa essere testimone fedele di questo annuncio in ogni parte del mondo!».
Dopo la lettura di alcuni brani guida, si è dato spazio all’incontro di preghiera ecumenica per la Cura del Creato, svoltosi questo pomeriggio in Vaticano, nella Cappella Sistina, con la partecipazione dei Reali d’Inghilterra e di Papa Leone XIV.
“Con la Veglia missionaria”, sottolinea il parroco don Costantino, “vogliamo risvegliare il nostro essere battezzati e, quindi, missionari del Vangelo, per essere semi di speranza tra le genti del mondo di oggi”.
Deo gratias!