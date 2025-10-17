Veglia missionaria di speranza sabato sera a Santa Maria degli Angeli

TERMOLI. Missionari di Speranza tra le genti: alla vigilia della Giornata missionaria mondiale di domenica prossima, sabato 18 ottobre 2025, alle 21, nella parrocchia di Santa Maria degli Angeli a Termoli è in programma la Veglia missionaria diocesana presieduta dal vescovo, monsignor Claudio Palumbo.

“Si vive in in un mondo nel quale sembra regnare più la preoccupazione che la speranza – sottolinea l’équipe diocesana per le missioni – noi cristiani abbiamo una” missione speciale”: diventare con le nostre vite “…..nuova stagione evangelizzatrice della Chiesa, inviata a rianimare la speranza” (Papa Francesco) ed è proprio per riaccendere la speranza che vogliamo vivere come comunità diocesana la Veglia per la giornata missionaria mondiale – Missionari di speranza tra le genti – presieduta dal Vescovo Claudio Palumbo.

La preghiera e la contemplazione sono la prima forma di missione che tutti i battezzati sono chiamati ad esercitare e vivere quotidianamente

Pregheremo come comunità diocesana per tutti coloro che, nella testimonianza missionaria, si fanno prossimi come il buon samaritano, riconoscendo nel povero ferito l’incontro con Cristo stesso sia nelle situazioni di prossimità vicine che in quelle lontane;

Vi aspettiamo numerosi, per condividere insieme questo momento, a Termoli presso la Parrocchia Santa Maria degli Angeli sabato 18 ottobre 2025 alle ore 21. Si ricorda che per tutto il mese di ottobre continueremo a raccogliere le offerte per contribuire alla costruzione del pozzo in Salanca – Guinea Bissau