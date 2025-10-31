Vigili del fuoco in formazione sugli autobus elettrici

CAMPOBASSO. Dal 27 al 30 ottobre, il Comando dei Vigili del Fuoco di Campobasso ha ospitato un ciclo di incontri formativi dedicati al personale operativo, condotti da un tecnico della ditta SATI, gestore del servizio trasporti urbani ed extraurbani della provincia. L’attenzione principale è stata rivolta agli autobus urbani elettrici, sempre più presenti sul territorio.

Con l’aumento della mobilità elettrica, gli interventi di soccorso diventano più complessi e richiedono competenze specifiche per garantire la sicurezza degli operatori e dei cittadini. Durante gli incontri, il personale ha potuto approfondire le caratteristiche tecniche dei mezzi, i potenziali rischi legati all’elettricità e le procedure operative da seguire in caso di incidente o incendio.

Grande enfasi è stata posta sulla messa in sicurezza del veicolo e sul corretto approccio ai rischi elettrici, fornendo agli operatori strumenti concreti per affrontare situazioni nuove e potenzialmente pericolose. Il corso rappresenta un passo importante per garantire interventi tempestivi, sicuri e aggiornati in linea con l’evoluzione tecnologica del trasporto pubblico locale.

AZ