“Z’ lacch p cambà”: la nuova commedia de “I Di(a)lettanti”

Un regalo di Natale in anticipo per il pubblico guglionesano. Il 12, 13 e 14 dicembre, la compagnia teatrale “I di(a)lettanti” torna sul palco del Cinema Teatro Fulvio con la loro nuova commedia, “Z’ Lacch p Camba’”, liberamente ispirata al testo Ci lecchiamo la sarda di Giovanni Allotta, per la regia di Simone D’Angelo.

La storia segue il povero calzolaio Rosario, la cui tranquilla routine viene sconvolta da una inaspettata missiva che potrebbe cambiare la sua vita.

La compagnia racconta: “E se capitasse a te, un giorno, di ricevere una notizia che ti stravolge la vita? In una tranquilla mattina d’autunno, un’inaspettata missiva sconvolge la routine del povero calzolaio Rosario. Da quel momento tutto potrebbe cambiare. Con un susseguirsi di vicende comiche e spassose, tutto il paese è in fermento, per l’arrivo della notizia . Ma chi ne trarrà davvero beneficio ?Dopo rinvii, infortuni e altre catastrofi, finalmente siamo pronti e non vediamo l’ora di tornare sul palco!”

Con il patrocinio del Comune di Guglionesi, saranno presto disponibili le informazioni per la prenotazione dei posti. Una commedia spassosa, ricca di risate, sorprese e un po’ di sana confusione: Guglionesi è pronta a divertirsi!

AZ