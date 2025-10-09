Addio a Lucio Zampino, una delle firme storiche del giornalismo molisano

ISERNIA. Il mondo del giornalismo molisano piange oggi la scomparsa di Lucio Zampino, giornalista di lunga esperienza, voce e penna autorevole della comunicazione regionale.

La notizia della sua scomparsa, arrivata questa mattina, lascia un grande vuoto tra colleghi, amici e quanti lo hanno conosciuto per la sua professionalità, la passione per l’informazione e il profondo legame con il territorio.

Volto storico della Tgr Molise e della pagina sportiva, ha raccontato eventi di rilevanza nazionale e locale. Nel 2016 è stato premiato dall’Ussi Molise come “firma storica del giornalismo molisano”, riconoscimento che sottolineava il suo valore umano e professionale.

I colleghi lo descrivono come un uomo colto, generoso e sempre disponibile, esempio di etica giornalistica e dedizione.

Alla famiglia Zampino giungano le più sentite condoglianze da parte della redazione e dell’intera comunità dell’informazione molisana.