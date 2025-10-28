Addio al professor Domenico “Mimí” Cistullo

TERMOLI. Un’altra scomparsa che ci addolora profondamente, se n’è andato un altro simbolo, un volto gentile e conosciuto da generazioni, il professor Domenico Cistullo, per tutti semplicemente Mimì.

Il suo sorriso, lo stesso che vediamo nella foto del suo necrologio, è rimasto impresso nella memoria di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo, di essergli alunno o anche solo amico. Chi lo ha incontrato nella sua lunga carriera di docente non può che parlarne con affetto e gratitudine — e non è certo retorica.Il professor Cistullo non era solo un insegnante di educazione fisica: era una guida, un secondo padre. Con i suoi modi sempre garbati, la sua ironia e quella dolcezza che lo contraddistingueva, riusciva a insegnare molto più di ciò che prevedeva il programma scolastico. Insegnava la vita.Era un professore “di una volta”, di quella scuola che oggi, purtroppo, sembra non esserci più. Una scuola fatta di valori, di dialogo, di rispetto reciproco, di pazienza e di cuore. Con il professor Mimí non si imparavano solo esercizi o regole sportive: si imparavano i comportamenti, la disciplina interiore, la solidarietà e l’amore per gli altri. Era un educatore autentico, un uomo buono, una figura che lasciava un segno.Fuori dalle mura scolastiche, Mimí era la stessa persona: sincero, solare, sempre pronto a una battuta, a un sorriso o a un consiglio. Un esempio di umanità discreta ma profonda, come solo chi vive davvero per gli altri sa essere.In questo momento di grande dolore, il pensiero va alla sua splendida famiglia: ai figli Edy, Francesco, Riccardo, che abbiamo conosciuto meglio di tutti anche per i suoi trascorsi da calciatore prima e professionali dopo , lui e la sua signora che hanno già dovuto affrontare un’immensa tragedia familiare poco tempo fa che ga colpito tutta Termoli . A loro, ai nipoti, ai parenti tutti, va il nostro più sincero e commosso abbraccio.Il professor Mimí lascia un vuoto grande, ma anche un’eredità fatta di insegnamenti veri, quelli che restano nel tempo. La sua lezione più bella continuerà a vivere nei ricordi di chi lo ha conosciuto e voluto bene.

I funerali si terranno mercoledì 29 ottobre alle ore 10.30 presso la chiesa di Gesù Crocifisso a Termoli, partendo dalla Casa Funeraria Iovine in via Egadi 7.

«Addio, caro professore Mimí. Chi ti ha conosciuto non ti dimenticherà mai».

Michele Trombetta