Aggressioni nei pressi di un locale: il questore pentro sospende la licenza ed emette cinque “divieti”



ISERNIA. La Polizia di Stato di Isernia ha notificato un provvedimento di sospensione della licenza, ex art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, nei confronti del titolare di un noto locale cittadino destinato a intrattenimenti danzanti. Il provvedimento, emesso dal Questore e eseguito dalla Divisione Polizia Amministrativa della Questura, dispone la chiusura dell’attività per sette giorni.

La misura scaturisce da una serie di episodi di violenza verificatisi nelle immediate vicinanze del locale, l’ultimo dei quali risale a circa dieci giorni fa e ha coinvolto giovani provenienti dalla provincia dell’Aquila, aggrediti da coetanei del posto. Le condotte hanno generato turbative all’ordine pubblico e messo a rischio l’incolumità dei cittadini.

Contestualmente, il Questore ha emesso cinque provvedimenti Dacur (Divieto di Accesso alle Aree Urbane) nei confronti dei giovani responsabili, vietando loro per un anno l’accesso al locale e alle aree limitrofe.

La sospensione della licenza, di natura preventiva e non sanzionatoria, mira a tutelare la sicurezza pubblica e a richiamare i gestori dei locali al rispetto degli obblighi di vigilanza. Nei casi più gravi o in presenza di reiterazione, è prevista la possibilità di revoca definitiva delle autorizzazioni commerciali, su proposta al Sindaco tramite il Prefetto.

La Polizia di Stato conferma il massimo impegno nei controlli di Polizia Amministrativa su tutto il territorio provinciale, con particolare attenzione alla tutela dei più giovani.