Ancora furti, ladri in un appartamento di via Polonia

TERMOLI. Furti in appartamento, non c’è differenza tra centro e periferia. O quella zona così centrale, seppur al di là della ferrovia, come può essere il quartiere Sant’Alfonso.

Un colpo, ma riuscito a metà, è stato compiuto nella serata di ieri, tra le 20 e le 21, dove malviventi, probabilmente un ladro con relativo ‘palo’, è entrato in azione in uno stabile di via Polonia, nell’abitazione di una signora, al momento assente.

Minimo lo scasso perpetrato, poiché si tratta di banditi professionisti, capaci di intrufolarsi nelle case senza fare tanto rumore, per poi depredarla, ma ieri sera è andata male, poiché l’arrivo di una persona li ha messi in fuga, senza che potessero terminare l’opera predatoria.

Chiaramente, chi viene bersagliato da questi malviventi subisce non solo danni materiali, ma anche psicologici, poiché ci si sente violati.

Sul posto, per i primi rilievi, sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Termoli, dove poi è stata sporta denuncia formale.