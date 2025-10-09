Arrestata spacciatrice con 2 etti di hashish e cocaina

LARINO. Arrestata spacciatrice con 15 grammi di cocaina e 200 di hashish. Proseguono i controlli mirati dell’Arma

Proseguono senza sosta i servizi mirati di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Larino, impegnati nel contrasto ai reati predatori e allo spaccio di sostanze stupefacenti lungo le principali arterie viarie del Basso Molise.

Nel corso di un posto di controllo lungo la statale 87, i militari della stazione di Larino hanno tratto in arresto un uomo trovato in possesso di 15 grammi di cocaina e 200 grammi di hashish, suddivisi in dosi e occultati all’interno del veicolo. Il comportamento nervoso del conducente ha insospettito gli operanti, che hanno proceduto a una perquisizione veicolare e personale, rinvenendo lo stupefacente confezionato in modo compatibile con l’attività di spaccio.

La perquisizione è stata estesa all’abitazione dell’uomo, dove sono stati sequestrati un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, elementi che rafforzano l’ipotesi investigativa di una rete di spaccio attiva sul territorio.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, la donna è stata arrestato e sottoposto ai domiciliari. L’arresto è stato convalidato dal Gip del Tribunale di Larino.

L’Arma dei Carabinieri conferma il rafforzamento dei controlli, con servizi coordinati e mirati a garantire sicurezza e legalità nei centri urbani e lungo le vie di comunicazione.