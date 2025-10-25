“Attenzione a chi chiede aiuto con modi gentili e storie commoventi”, nuove denunce in commissariato

TERMOLI. Nuovi sviluppi sulla truffa davanti ai supermercati: identificato il presunto responsabile grazie alla denuncia di una cittadina.

Dopo la segnalazione pubblicata su Termolionline alcune settimane fa, relativa al comportamento sospetto di un individuo che, fingendosi in difficoltà, ferma cittadini davanti ai supermercati – e persino in strada – chiedendo denaro in prestito senza mai restituirlo, emergono importanti sviluppi.

Una cittadina che ha avuto il coraggio di denunciare l’accaduto e che ha condiviso pubblicamente la sua esperienza all’interno di un gruppo Facebook locale ha raccontato di essersi recata al commissariato per formalizzare la denuncia e di aver partecipato al riconoscimento fotografico, che avrebbe portato all’identificazione del presunto truffatore da parte della polizia.

Un momento non facile, come lei stessa ha ammesso, segnato da tensione emotiva e da un senso di smarrimento, ma affrontato con determinazione per evitare che altri cittadini possano cadere nella stessa trappola.

Il suo appello è chiaro: “Attenzione a chi chiede aiuto con modi gentili e storie commoventi”.

La vicenda, che ha suscitato ampia solidarietà tra i membri della comunità, conferma l’importanza della denuncia e della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine, sollecitando a non restare in silenzio.

Emanuele Bracone