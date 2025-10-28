Autobus in fiamme a Ururi: intervengono i Vigili del Fuoco

URURI. Due autobus della società di autolinee Atm sono stati avvolti dalle fiamme in un piazzale del comune di Ururi, probabilmente a causa di un corto circuito. Il principio d’incendio ha interessato inizialmente un mezzo, per poi propagarsi rapidamente al secondo pullman.

Fortunatamente non c’erano passeggeri a bordo. L’autista del primo autobus ha notato il problema in tempo e si è messo in salvo senza riportare ferite.

Il rogo è stato segnalato alle autorità e alle 07:05 di oggi, martedì 28 ottobre 2025 sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando di Campobasso, con una squadra del Distaccamento di Santa Croce di Magliano e un’autobotte dal Distaccamento di Termoli. Le fiamme sono state spente utilizzando schiuma estinguente e l’area è stata messa in sicurezza. Presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Larino per i rilievi del caso.

Le operazioni si sono concluse senza feriti, mentre i due autobus risultano completamente distrutti. L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha evitato danni ulteriori e potenziali rischi per la zona circostante.

AZ