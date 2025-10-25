Autobus in fiamme alle porte di Benevento, in salvo i passeggeri

CAMPOBASSO. Paura ieri sera sul raccordo per Benevento: un pullman partito da Campobasso con una trentina di persone a bordo è stato distrutto da un incendio scoppiato improvvisamente durante il viaggio.

L’autista, accortosi del fumo, è riuscito a fermare il mezzo in tempo e a far scendere tutti i passeggeri, evitando il peggio. Solo una persona avrebbe riportato una lieve ferita a una mano mentre cercava di uscire dal bus.

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme, insieme alle ambulanze del 118 e alla polizia stradale.

Il pullman è andato completamente distrutto, ma fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze per i passeggeri. Le cause del rogo restano al momento da chiarire.