Aveva un kg di marijuana: Carabinieri arrestano 38enne

TERMOLI. I Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Termoli hanno tratto in arresto un uomo di 38 anni, residente in città, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento è avvenuto nel corso di un servizio mirato di contrasto al traffico di droga, con particolare attenzione a un garage ritenuto punto nevralgico dell’attività illecita. Alla vista del sospettato, i militari si sono qualificati e, dopo averlo informato della situazione, lo hanno invitato ad accedere al locale per procedere alla perquisizione.

All’interno del garage, i Carabinieri hanno rinvenuto 15 involucri in cellophane contenenti marijuana, per un peso complessivo di 1,102 chilogrammi. Il materiale è stato immediatamente posto sotto sequestro.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Larino, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari. L’Autorità Giudiziaria ha successivamente convalidato l’arresto, confermando la misura cautelare presso l’abitazione del 38enne.

L’operazione si inserisce nel più ampio piano di controllo del territorio messo in atto dai Carabinieri per contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti nella città di Termoli.