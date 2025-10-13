Barca da pesca rubata a Roseto degli Abruzzi ritrovata sul litorale di Petacciato

PETACCIATO. Una barca da pesca rubata a Roseto degli Abruzzi è stata ritrovata abbandonata sul litorale di Petacciato. Sul posto è intervenuta immediatamente la Guardia costiera di Termoli, mobilitandosi sia via terra che con una motovedetta.

Grazie al numero di iscrizione dell’unità, i militari hanno subito contattato l’Ufficio locale marittimo di Roseto degli Abruzzi, dove l’imbarcazione risulta registrata. Il proprietario ha confermato che l’unità era stata rubata da ignoti e ha ricevuto indicazioni dalla Capitaneria di porto per recarsi presso gli uffici e completare i conseguenti adempimenti, inclusa la rimozione dell’imbarcazione.

L’intervento ha seguito i protocolli standard per la gestione di unità nautiche spiaggiate e conferma la prontezza operativa della Guardia Costiera di Termoli nel coordinare verifiche e contatti tra uffici marittimi differenti, garantendo al contempo sicurezza e regolarità nelle operazioni.