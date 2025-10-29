Blitz antidroga a San Severo: arrestate 12 persone

SAN SEVERO. Dalle prime ore del mattino, i Carabinieri del comando Provinciale di Foggia, con il supporto operativo della Compagnia di San Severo, hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di dodici soggetti, tutti residenti nell’area sanseverese e di età compresa tra i 21 e i 46 anni, ritenuti responsabili di detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti in concorso. Il provvedimento, emesso dal gip del Tribunale di Foggia su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha disposto la custodia cautelare in carcere per sette indagati, gli arresti domiciliari per altri quattro e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per uno soltanto.

L’indagine, avviata nel novembre 2023 e conclusa nel marzo 2024, ha preso avvio dal sequestro di una modica quantità di stupefacente per uso personale, rinvenuta su un acquirente locale, e ha consentito ai militari dell’Arma di individuare un box prefabbricato adibito a base di spaccio, utilizzato per il deposito e la cessione di cocaina, hashish e marijuana.

Il locale, dotato di impianto di videosorveglianza perimetrale, permetteva agli indagati di monitorare costantemente l’arrivo dei clienti e delle forze dell’ordine, mentre le cessioni avvenivano su appuntamento telefonico e coprivano l’intero arco della giornata. All’interno del box era affisso un listino prezzi con dosi preconfezionate: 50 euro per la cocaina, 5 o 10 euro per marijuana e hashish.

L’approvvigionamento dello stupefacente sarebbe stato curato da un sanseverese già noto alle forze dell’ordine, che lo distribuiva agli altri indagati secondo modalità e tariffe prestabilite. Le attività tecniche e i riscontri investigativi hanno permesso di documentare, anche tramite filmati e registrazioni audio, numerosi episodi di spaccio avvenuti sia di giorno che di notte, nonché il porto abusivo e l’introduzione nel box di una pistola calibro 7,65 da parte di uno degli indagati.

Nel corso dell’operazione sono stati eseguiti due arresti in flagranza di reato, rispettivamente per detenzione ai fini di spaccio e per evasione, una persona è stata deferita per porto abusivo di arma da fuoco, cinque assuntori sono stati segnalati alla Prefettura di Foggia e sono stati sequestrati circa 700 grammi di sostanza stupefacente tra cocaina, hashish e marijuana. Gli elementi raccolti nel corso dell’attività investigativa hanno consentito di formulare gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati, che dovranno ora rispondere dei reati contestati.