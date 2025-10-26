Caduta dal ponteggio: l’operaio 43enne resta in terapia intensiva

TERMOLI. Restano gravi, ma stabili, le condizioni del 43enne di nazionalità ucraina rimasto vittima giovedì scorso di un incidente sul lavoro in Corso Umberto I. L’uomo, precipitato da un ponteggio durante operazioni di rifinitura della facciata di un edificio, è attualmente ricoverato in terapia intensiva all’Istituto Neuromed di Pozzilli, dove è stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico per una grave emorragia cerebrale. La prognosi rimane riservata, mentre il paziente è sedato e sotto costante monitoraggio clinico.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Termoli e i tecnici dello Spesal dell’Asrem, che hanno avviato accertamenti sulla regolarità delle procedure e dei dispositivi di protezione individuale. Il cantiere risulta attualmente sotto sequestro, in attesa delle verifiche tecniche.

Fondamentale si è rivelata la tempestività dei soccorsi, prestati dal personale del 118 e dai volontari della Misericordia di Termoli, che hanno consentito il rapido trasferimento prima al San Timoteo e poi al Neuromed.

Emanuele Bracone