Carabinieri sventano furto di veicoli avvenuto a Vasto

TERMOLI. Alle prime luci dell’alba di venerdì scorso, 18 ottobre, un’operazione congiunta tra la Sezione Radiomobile della compagnia Carabinieri di Termoli e la stazione di Guglionesi ha portato al recupero di tre mezzi rubati, tra cui un carroattrezzi, una mini car e una moto d’acqua, intercettati sulla statale 709 (Tangenziale) dopo un furto avvenuto poco prima presso una concessionaria di Vasto.

L’intervento è scattato grazie al tempestivo coordinamento tra le centrali operative delle compagnie Carabinieri di Vasto e Termoli, che hanno attivato le ricerche subito dopo la segnalazione del furto. I militari sono riusciti a individuare i responsabili in fuga, che viaggiavano con due veicoli: il carroattrezzi carico della refurtiva e un’auto di appoggio.

L’aggancio è avvenuto sulla tangenziale di Termoli, dove l’equipaggio della Radiomobile ha costretto il conducente del carroattrezzi a fermarsi, bloccando il mezzo di traverso sulla carreggiata. I malviventi, tuttavia, sono riusciti a fuggire a bordo del secondo veicolo e risultano tuttora ricercati

Le indagini sono condotte congiuntamente dai Carabinieri di Vasto e Termoli. Il valore dei beni recuperati è ingente: oltre alla mini car e alla moto d’acqua, anche il carroattrezzi è risultato essere oggetto di furto.

L’operazione conferma l’elevata attenzione al controllo del territorio da parte della compagnia Carabinieri di Termoli e delle sue articolazioni, impegnati quotidianamente nella prevenzione dei furti e dei reati predatori.