Che spavento a Ururi, in fiamme due autobus Atm

URURI. Due autobus della società di autolinee Atm in fiamme, stamani, a Ururi. A causa di un probabile corto circuito, il principio d’incendio si è sviluppato prima su uno dei pullman, con le lingue di fuoco che poi hanno raggiunto anche il secondo veicolo da trasporto.

Per fortuna, pendolari e studenti non ancora erano saliti a bordo dei due mezzi. Sul posto i Carabinieri della stazione di Ururi e i Vigili del fuoco, che hanno provveduto a estinguere il rogo. Non ci sono feriti, l’autista dell’autobus da cui è avvenuto l’incendio è riuscito a scendere in tempo, rendendosi conto dell’avaria a bordo.

Emanuele Bracone